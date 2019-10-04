Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da erkek cesedi bulundu
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Afyonkarahisar'da erkek cesedi bulundu

2 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesindeki boş arazide Necip Türk'ün(52) cansız bedeni bulundu.

Afyonkarahisar'da erkek cesedi bulundu, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesindeki boş arazide Necip Türk'ün(52) cansız bedeni bulundu. Cesedinin yanında çok sayıda boş içki şişesi bulunan Türk'ün ölüm nedeni otopsiyle ortaya çıkacak.

İncirli Mahallesi Düden Mevkii'ndeki boş arazide, bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Necip Türk'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Bayburt nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen Türk'ün cesedinin yanında çok sayıda boş içki şişesi bulundu.

5 gün önce öldüğü tahmin edilen ve vücudunda herhangi bir darp izi ya da yara bulunmayan Türk'ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek.

- Afyonkarahisar

Necip Türk, Dinar, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:52 Kaynak: DHA
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