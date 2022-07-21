Afyonkarahisar'da eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı

21.07.2022 14:49
Afyonkarahisar'da eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde karısını tabancayla yaralayan kişi, gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde karısını tabancayla yaralayan kişi, gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde yaşayan D.Ç. ile karısı E.Ç, evlerinde tartıştı.

Tartışma sonucu E.Ç, babasının evine gitti. D.Ç. de konuşmak için gittiği kayınvalidesinin evinde eşi E.Ç'yle tartışmaya devam etti.

Kavgaya dönüşen olayda D.Ç, kendisinden boşanmak istediğini söyleyen eşi E.Ç'ye yanında bulundurduğu tabancayla ateş etti.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.Ç, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri şüpheli D.Ç'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Karahisar, Yeşilyurt, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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