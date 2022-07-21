Tartışma sonucu E.Ç, babasının evine gitti. D.Ç. de konuşmak için gittiği kayınvalidesinin evinde eşi E.Ç'yle tartışmaya devam etti.

Kaynak: AA

Karahisar, Yeşilyurt, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı - Son Dakika

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