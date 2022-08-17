Afyonkarahisar'da bir şahıs, eşi ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü! Adliye girişinde "Namus için yaptım" dedi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da bir şahıs, eşi ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü! Adliye girişinde "Namus için yaptım" dedi

17.08.2022 14:51

Afyonkarahisar'da eşini ve ilişkisi olduğu iddia edilen şahsı öldüren katil zanlısı, yakalanarak adliyeye sevk edildi. Cinayeti işledikten sonra sosyal medya hesabından "intikam benim işim" paylaşımı yapan şahıs, adliye girişinde ise "namus için yaptım" ifadesini kullandı.

Sandıklı ilçe merkezinde dün öğle saatlerinde Mehmet Ali U., eşi Sibel U., işe aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen İbrahim D.'yi (27) yan yana gördü. Duruma öfkelenen Mehmet Ali U. ile taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ali U., yanında bulunan tabanca ile ikilinin üzerine ateş açtı. Sibel U., tabancayı görünce kaçmaya başlarken, İbrahim D., ise kahvehaneye sığındı. İçeri giren Mehmet Ali U., İbrahim D.'ye kurşun yağdırdı. Bu sırada kahvehanede bulunan İbrahim D.'nin babası Adil D.'de (57) açılan ateşte yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kahvehaneden dışarı çıkan Mehmet Ali U., bu defa karısının peşine düştü. Sibel U.'da kurtulmak için Hisarcık Mahallesi Muhtarlığına sığındı. Sokakta bir süre karısını arayan öfkeli koca daha sonra muhtarlık binası içine girerek eşi Sibel U.'ya ateş etti.

YARALANAN ŞAHIS, KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansı sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Sibel U.'nun öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan İbrahim D., ile babası Adil D.'yi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim D. de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

CİNAYETTEN SONRA PAYLAŞIM YAPTI

Cinayeti işledikten sonra kaçan Mehmet Ali U. ise Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin başarılı takibi sonrası olaydan yaklaşık yarım saat sonra metruk bir binada suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın kaçtığı yarım saatlik süre içerisinde ise sosyal medyadan olaya atıfta bulunduğu 'intikam benim işim' şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Eşini ve ilişkisi olduğu iddia edilen adamı öldürdü, adliyeye giderken 'Namus için' diye bağırdı

ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE GETİRİLDİ

Dün geceyi emniyette geçiren katil zanlısı Mehmet Ali U., ifadesinin ardından bugün öğle saatlerinde Sandıklı Adliyesi'ne sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Mehmet Ali U.'ya çelik yelek giydirilirken, çevik kuvvet ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.

'CİNAYETİ NAMUS İÇİN İŞLEDİM'

Adliye girişinde gazetecilerin 'cinayeti niçin işlediniz' sorusuna ise Mehmet Ali U., 'namus meselesi' yanıtını verdi. Mehmet Ali U.'nun savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Öte yandan, Mehmet Ali U., öldürdüğü Sibel U.'dan 4 çocuğunun olduğu öğrenilirken, olayda hayatını kaybedenlerin ise sabah erken saatlerde toprağa verildiği öğrenildi.

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Eşi ve ilişkisi olduğu iddia edilen kişiyi öldürüp, ardından 'namus için' dedi Eşi ve ilişkisi olduğu iddia edilen kişiyi öldürüp, ardından 'namus için' dedi Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA

Karahisar, Hisarcık, Sandıklı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da bir şahıs, eşi ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü! Adliye girişinde 'Namus için yaptım' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da bir şahıs, eşi ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü! Adliye girişinde "Namus için yaptım" dedi - Son Dakika
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