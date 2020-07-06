Afyonkarahisar'da eski muhtar tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü - Son Dakika

Polis ekipleri İbrahim Y'yi suç aleti tabanca ile gözaltına aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Oğur, ağır yaralandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Y, yanındaki taşıma ruhsatlı silahla kayınbiraderine 5 el ateş etti.

Alınan bilgiye göre, Ali İhsan Paşa Mahallesi 500. Sokak'taki marketin önünde eski muhtar İbrahim Y. (63) ile kayınbiraderi Murat Oğur (47), arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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