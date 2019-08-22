Afyonkarahisar'da esrar operasyonu

Afyonkarahisar'da araziye kurutulmak üzere bırakılmış 17 bin 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Sinanpaşa ilçesinde araziye kurutulmak amacıyla bırakılmış vaziyette 17 bin 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüphelinin yakalanması başlatılan çalışmalar devam ediyor.