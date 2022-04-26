AFYONKARAHİSAR - Et kombinasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Et kombinasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

26.04.2022 15:36

Afyonkarahisar'da et kombinasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da et kombinasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir et kombinasında, K.Ş. ile İ.G, F.G. ve M.G. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada K.Ş, bacağından yaralandı.

Yaralı, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, İ.G, F.G. ve M.G'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

AFYONKARAHİSAR - Et kombinasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Et kombinasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Et kombinasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Et kombinasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
AFYONKARAHİSAR - Et kombinasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

YORUMLAR
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İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Et kombinasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika


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