Afyonkarahisar'da etkili olan lodosta 18 metrelik Atatürk Anıtı yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da etkili olan lodosta 18 metrelik Atatürk Anıtı yıkıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da etkili olan lodosta 18 metrelik Atatürk Anıtı yıkıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da, iki gün önce saatteki hızı 80 kilometreyi bulan lodos fırtınasında, Büyük Taarruz Şehitliği'nde bulunan 18 metre yüksekliğindeki Atatürk Anıtı'nın yıkıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da etkili olan lodosta 18 metrelik Atatürk Anıtı yıkıldı, System.String[]

Afyonkarahisar'da, iki gün önce saatteki hızı 80 kilometreyi bulan lodos fırtınasında, Büyük Taarruz Şehitliği'nde bulunan 18 metre yüksekliğindeki Atatürk Anıtı'nın yıkıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, iki gün önce il genelinde yaşanan lodos fırtınasının saatteki hızının 80 kilometreyi bulduğu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başkomutan Tarihi Milli Parklar Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Büyük Taarruz Şehitliği Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nın şiddetli rüzgar nedeniyle kaidesinden yere düştüğü tespit edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda anıtın yenilenmesine karar verilmiştir. Büyük Taarruz Şehitliği Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı'nın aslına uygun şekilde yenilenmesine ilişkin çalışmalar, Başkomutan Tarihi Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ivedilikle başlatılmıştır."

Şehitliğin, Atatürk Anıtı'ndaki yenileme çalışmaları dolayısıyla ziyaretlere kapatıldığı ifade edildi.

Milli Parklar Müdürlüğü, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:13 Kaynak: AA
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