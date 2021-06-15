Üye Girişi
Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak yollarda ve tarım arazilerinde hasara neden oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak yollarda ve tarım arazilerinde hasara neden oldu

15.06.2021 21:58
Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak yollarda ve tarım arazilerinde hasara neden oldu, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir köy yolunun iki ayrı noktası ile çevredeki tarım arazilerinde deformasyon oluştu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir köy yolunun iki ayrı noktası ile çevredeki tarım arazilerinde deformasyon oluştu.

İlçede dün etkili olan sağanağın ardından Bolvadin-Derekarabağ köyü yolunun iki ayrı noktası ile çevredeki tarım arazilerinde derin yarıklar görüldü.

Bazı tarım arazilerindeki deformasyonların yaklaşık 50 metre uzunluğunda ve derinliğinin ise 10 ile 80 santimetre arasında olması dikkati çekti.

Yol üzerinde öğle saatlerinde görülen deformasyonlar belediye ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince iş makineleriyle yaptığı çalışmada kumla kapatıldı. AFAD İl Müdürlüğü yetkilileri de yoldaki ilk deformasyonun oluştuğu alanda, inceleme ve ölçüm yaptı.

Akşam saatlerinde ise doğal gaz boru hattının geçtiği yolun üzerinde ikinci bir deformasyon oluştu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, belediye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, ikinci kez deformasyon oluşan yolda güvenlik tedbiri aldı. Belediye, ilçe özel idare ve doğal gaz ekipleri yol üzerinde tekrar çalışma yaptı.

Derekarabağ köyü muhtarı Mevlüt Günyaz, AA muhabirine, ilçeyi köylerine bağlayan yolda oluşan iki farklı noktadaki deformasyonların dün etkili olan sağanak sonrası oluştuğunu söyledi.

Yolun alt kısımlarında menfez bulunmadığını aktaran Günyaz, "Dün bölgeye aşırı yağış düştü. Özellikle de Dipevler köyünde sel oluştu. Yolun altından da sular geçemediği için bu yarıklar oluştu." dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özkaymak ise 3 Şubat 2002'de Çay ilçesinde yaşanan depremlerin ardından da Bolvadin fay hattı üzerinde benzer deformasyonların görüldüğünü belirtti.

Bölgede zamanla yer altı su seviyesinin düşmesiyle alüvyon zeminde oturmalar meydana geldiğini anlatan Özkaymak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu oturmalar diri faylar üzerinde devam eden mikrosismik aktivite ile beraber yıkıcı deprem olmaksızın yüzey deformasyonlarının oluşmasına neden oluyor. Bölgede son günlerde etkili olan sağanak, toprağın altından sızarak bu deformasyon zonu boyunca 'borulanma' diye tabir ettiğimiz su ile aşındırmaya neden olarak deformasyonun yüzeydeki etkisini artırıyor."

Karahisar, Doğalgaz, Hisarcık, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak yollarda ve tarım arazilerinde hasara neden oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin boşandığı eşi ayna karşısından üstsüz video paylaştı 21:41 Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin boşandığı eşi ayna karşısından üstsüz video paylaştı Aliyev ile Emine Erdoğan arasında dikkat çeken diyalog! Şuşa şaşkınlığı tepkisine yansıdı 20:57 Aliyev ile Emine Erdoğan arasında dikkat çeken diyalog! Şuşa şaşkınlığı tepkisine yansıdı Mehmet Metiner, sildiği 20:47 Mehmet Metiner, sildiği "çift maaş" paylaşımının ardından sosyal medya hesabını kapattı
Son Dakika: Türkiye bir günde 1 milyon 118 bin koronavirüs aşısı yapıldı 19:58 Son Dakika: Türkiye bir günde 1 milyon 118 bin koronavirüs aşısı yapıldı Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi 19:47 Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti 19:25 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti
Rezilliğin böylesi! Parkta herkesin gözü önünde 40 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiler 19:00 Rezilliğin böylesi! Parkta herkesin gözü önünde 40 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiler Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor 16:57 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor

Son Dakika Haberleri
17:49 Deprem bölgesi olan Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık meydana geldi
17:44 Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile 3 sanık Kobani eylemleri davası kapsamında adli kontrol şartıyla tahliye edildi
17:42 Doping testi pozitif çıktığı için men cezası almıştı! Rekortmen atlet, yediği domuz etinden şüpheleniyor
17:41 Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu, Türk arkeolog görür görmez değerini anladı
17:14 Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma
17:12 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı
17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor
17:06 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale: 33 yaralı İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale: 33 yaralı         
21:43
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından dikkat çeken sözler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından dikkat çeken sözler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok         
21:33
Ronaldo'ya 10 dakika yetti! Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltıda golü atan star futbolcu tarihe geçti Ronaldo'ya 10 dakika yetti! Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltıda golü atan star futbolcu tarihe geçti         
20:50
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
Seda Sayan'dan Mali'ye Seda Sayan'dan Mali'ye "geçmişi kirli" cevabı: Masum kıza tecavüz ettiğinde sesim çıkmadığı için geçmişim kirlidir         
19:54
Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi         
19:29
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek         
19:01
Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi         
18:01
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti         
15:17
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 22:16:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak yollarda ve tarım arazilerinde hasara neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement