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Afyonkarahisar'da ev kadınları kooperatif aracılığıyla gelir elde ediyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da ev kadınları kooperatif aracılığıyla gelir elde ediyor

02.09.2021 10:57
Afyonkarahisar'da ev kadınları kooperatif aracılığıyla gelir elde ediyor, System.String[]

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla başlatılan Kadın Kültür Evleri Projesi kapsamında, il merkezi ve 17 ilçede kurulan kooperatiflerde ev kadınları eğitim alıyor, sosyalleşiyor ve ürünlerin satışından gelir elde ediyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla başlatılan Kadın Kültür Evleri Projesi kapsamında, il merkezi ve 17 ilçede kurulan kooperatiflerde ev kadınları eğitim alıyor, sosyalleşiyor ve ürünlerin satışından gelir elde ediyor.

Temmuzda başlanan, kadınların 40 farklı alanda eğitim alabildiği projeye Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, kaymakamlıklar ve gönüllü eğitmenler destek veriyor.

Proje kapsamında tüm hizmetler kadınlara ücretsiz sunuluyor. Kadın Kültür Evlerinde sanat, spor, eğitim, kültür, dinlenme ve çocuk bakım alanları bulunuyor.

Emirdağ'da bakliyat paketleme atölyesi kuruldu

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, AA muhabirine, Emirdağ Kadın Kültür Evi Kooperatifinin ilk aşamasında bakliyat paketleme atölyesi kurulduğunu söyledi.

Atölyede ilçede üretilen bakliyatın paketlenerek piyasaya sunulduğunu anlatan Koyuncu, "Şu anda yerli 9 ürünü çiftçiden alıyoruz. Paketleme cihazıyla paketleyip satışa sunuyoruz. İlçenin öz ürünü buğday ve düğü gibi ürünleri paketleyip Türkiye'nin her tarafına dağıtıyoruz." dedi.

Kooperatifte çalışan kadınların talebe yetişemediklerini dile getiren Koyuncu şöyle konuştu:

"Dün gece buradan saat 01.00'de gittiklerini biliyorum. Sabah 09.00-10.00'da geliyorlar. Gece yarısına kadar çalışıyorlar. Talebe yetişemiyorlar. Burada 40 bayan çalışıyor. Çiftçilerin hanımlarını düşünürsek yaklaşık 150 kişi çalışıyor. Ev bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Kooperatifin kazancı tamamen hanımların."

"İlk defa dışarda çalışarak para kazanıyorum"

Kooperatifte alın teri döken kadınlardan Gönül Ünal (47) fabrika gibi çalıştıklarını aktardı.

Ev bütçesine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Ünal şöyle konuştu:

"Yıllarca evde çalıştım. İlk defa dışarıda çalışarak para kazanıyorum. Eşinin eline bakmamak çok güzel. 3 çocuğum var. Onlara da katkıda bulunuyorum. 9 çeşit paketimiz var. Paketlerimiz yurt dışına da gitmeye başladı. Yeşil, sarı mercimek, kuru fasulye, nohut, düğü, bulgur, mısır, erişte, şeker var."

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Serkan Koyuncu, Gökmen Çiçek, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da ev kadınları kooperatif aracılığıyla gelir elde ediyor - Son Dakika


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