Afyonkarahisar'da ev kadınları, kültür evinde hem öğreniyor hem üretiyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kurulan Kadın Kültür Evi'nde eğitim alan kadınlar, yaptıkları ürünlerin satışından sağladıkları gelirle ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Kadınların el işi ürünlere yönelik kapsamlı eğitim aldığı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılan ürünler, Dinar Kaymakamlığı bünyesine kurulan Dinarelli Tesisi ile Afyonkarahisar Valiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Afyon Eğitim Vakfı (AEV) bünyesinde kurulan "albikere.com" sitesinden satılıyor.

Ev kadınları açılan kurslarda öğrendikleriyle, farklı renk ve kokularda mum, yastık, yapay çiçek ve makrome işlemesi gibi el emeği göz nuru ürünler ortaya koyuyor.

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, AA muhabirine, ilçedeki Kadın Kültür Evi'nin Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek'in himayelerinde kurulduğunu söyledi.

Kadın Kültür Evi'nin kadınların sosyal faaliyetlerini, etkinliklerini yaptıkları bir alan olduğunu ifade eden Kapankaya, "Bunun yanında asli görevi olan eğitim alanında gerek ilden gelen eğiticiler, gerekse ilçeden istihdam ettiğimiz eğiticiler sayesinde kadınlara bilgi veriliyor. Psikologlar, sosyologlar onların herhangi bir problemi varsa danışmanlık yapıyorlar." dedi.

Kültür Evi'nin, Dinar'ın tam kalbinde kadınlara hizmet veren bir sosyal merkez haline geldiğini dile getiren Kapankaya, şöyle konuştu:

"Kadın Kültür Evi'nin amacına ulaştığını düşünüyorum. Kültür evini duyanlar, bilenler günden güne artıyor. Sadece bir amaç için değil, 'buraya oturmaya, çayınızı içmeye geldim' diyenler oluyor. Kültür evine çok büyük bir rağbet var. Bizler de destekliyoruz. Şu anda Kadın Kültür Evi'nde lavanta yağı içeren mumlar, yastıklar, kurutulmuş çiçeklerden buketler yapılıyor. Oyuncak bebekler yapılıyor, halı ve kilim dokunuyor."

"Bir kadının evine katkıda bulunması güzel bir şey"

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gültekin Koçer de kadınların yaptıkları ürünleri gerek Kadın Kültür Evi'ndeki satış reyonunda, gerekse Kaymakamlık bünyesindeki Dinarelli Tesisi'nde satarak aile bütçelerine katkıda bulunduklarını ifade etti.

Dinar Kadın Kültür Evi Müdürü Esin Şahin, Kadın Kültür Evi'nde bulunan el sanatları atölyesinde sürekli kurs düzenlendiğini kaydetti.

Kursiyerlerin makrome yapmaya başladığını ifade eden Şahin, "Dekoratif ürünler üretiliyor. Bu ürünleri satarak çocuklarına, ailesine katkıda bulunmuş olacaklar." dedi.

Kursiyerlerden Yıldız Şimşek de boş zamanlarını kültür evinde değerlendirdiğini belirterek, "Burada eğitimler oluyor, onlara katılıyoruz. Çok memnunuz. Bizim böyle aktivitelere ihtiyacımız varmış, burada bunu anladık. Bilmediğimiz pek çok şeyi öğrendik." ifadelerini kullandı.