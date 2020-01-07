Afyonkarahisar'da ev yangını; dumandan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da ev yangını; dumandan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da ev yangını; dumandan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı.

Afyonkarahisar'da ev yangını; dumandan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da bir evde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Marulcu Mahallesi Hacı Fellahi Caddesi üzerinde bir apartmanın ilk katındaki dairede saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Kömür sobasından çıktığı tahmin edilen yangın sırasında evde bulunan 2'si kadın 4 kişi balkona çıkarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine geldiği sırada balkonda bekleyenlerden biri yangına rağmen içeri girmeye çalıştı. Diğerlerinin güçlükle engellediği kişi fenalık geçirdi. İtfaiyenin çalışması sonucu kurtarılan balkondaki 4 kişiden 3'ü dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın ise kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle evin büyük bölümünde maddi hasar oluştu.

Olay anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde balkondaki 4 kişinin bağırarak çevreden yardım istemesi, içlerinden birinin de içeri girmeye çalışması yer aldı.


Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı
Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti 50 yaşındaki kadının telefon kulübelerine olan tutkusu görenleri hayrete düşürüyor Libido açıklaması ile gündem olan Can Yaman'ın yeni hali hayranlarını şaşırttı

Son Dakika Haberleri
00:08 DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika
00:07 ABD Savunma Bakanı Esper: "İran'ın bir şekilde karşılık vermesini bekliyoruz" - Son Dakika
00:07 DHA YURT BÜLTENİ-23 - Son Dakika
00:06 Sabiha Gökçen'de uçuşlar sabah normale dönecek - Son Dakika
00:05 Norveç'te havaalanında çıkan yangın uçuşları iptal ettirdi - Son Dakika
22:03 Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Son Dakika
21:47 Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 00:14:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da ev yangını; dumandan etkilenen 3 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]