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Afyonkarahisar'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

04.02.2022 16:35
Afyonkarahisar'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar'da evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu.

Afyonkarahisar'da evin mutfağında çıkan yangın hasara neden oldu.

Marulcu Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Bekir Yaşın'ın (89) evinin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Evden çıkan dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen Yaşın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın hasara yol açtı.

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Karahisar, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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