Komşuların ihbarı üzerine olay yerine İhsaniye ve Döğer belediyelerinden itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Karahisar, Jandarma, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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