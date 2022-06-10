Afyonkarahisar'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi.
Muratlar köyünde Hasan İmrak'a (51) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine İhsaniye ve Döğer belediyelerinden itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
Evde yalnız yaşayan ve dumandan etkilenen Hasan İmrak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.
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