Afyonkarahisar'da evde kaçak toplanan 5 çuval salyangoz bulundu - Son Dakika

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün su ürünleri kontrol görevlileriyle harekete geçen polis ekipleri, adreste yaptıkları aramada 5 çuval salyangoz buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenice Mahallesi'nde bir evde kaçak toplanan salyangozlar bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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