Afyonkarahisar'da evde kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza verildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da evde kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza verildi

16.12.2020 10:53
Afyonkarahisar'da evde kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza verildi, System.String[]

Afyonkarahisar'da bir evde kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza uygulandı.

Afyonkarahisar'da bir evde kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler Mahallesi 2765 Sokak'ta bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Operasyonda, 2 odada masalar etrafında 8 kişinin olduğunu belirleyen ekipler, evdeki aramada ise bir kısmı banyoya saklanmış 5 bin 935 lira ile kumar oynama materyalleri ele geçirdi.

Evdeki G.D. ile E.S'ye "kumar oynamak için yer ve imkan temin etmek" suçundan işlem yapıldı.

Ekipler, 6 kişiye de Kabahatler Kanunu uyarınca 7 bin 350 lira ceza uyguladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Erenler, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da evde kumar oynayan 6 kişiye 7 bin 350 lira ceza verildi - Son Dakika


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