Afyonkarahisar'da evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Selçuk Mahallesi'ndeki 5 evden ziynet ve elektronik eşya, bisiklet ile para çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.
İncelenen güvenlik kamera kayıtlarının ardından kimliği belirlenen O.K. yakalandı.
Çaldığı eşya ve paraları polise teslim eden O.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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