Afyonkarahisar'da eylül ayı İGM toplantıları başladı - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Eylül ayı toplantıları başladı.

İGM toplantısı salonundaki Eylül ayı ilk birleşimi Burhanettin Çoban başkanlığında yapıldı.

Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerine geçildi. Toplantıda, Dinar'ın Çürüklü Köyü ihtiyar heyetinin köyün isminin "Türkmen" köy olarak değiştirilmesi yönünde kararı olduğu ve Kaymakamlığın da bu yönde oluru olduğu, meclisin karar alması istendi.

İsim değişikliği isteğini değerlendirmesi ve karar alması için konu oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan Çoban, konunun yerinde incelenmesi gerektiğini belirterek, komisyon üyelerine Çürüklü köyüne gitmesi tavsiyesinde bulundu.