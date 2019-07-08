Afyonkarahisar'da fasulye hasadı başladı

Afyonkarahisar'ın Şuhut
ilçesindeki üreticiler bu yıl bahar ayında ektikleri fasulyelerin hasadına başladı.
Bu yıl verimin yüksek olduğu ilk fasulye hasadında, 2 bin 500 dekar alanda elde edilen ürün çiftçilerin yüzünü gülmeye başladı. Tarladan toptancıya, toptancıdan pazar üreticisine kadar zahmetli bir aşamadan tezgaha kadar gelen fasulyenin fiyatı 2 buçuk lira ile 3 lira arasında değiştiği belirtildi. Fasulye üreticisi bir kere ektikleri fasulyenin ardından tarlalarına bir daha ürün ekemediklerini belirtti. Üreticiler eski tohumları 6-7 defa kullandıklarını, ancak yeni tohumu ise bir kez kullanıp bir daha sonra kullanamadıklarını dile getirdi.
Fasulye tarlasında çalışan Fatma Erol
, konuyla ilgili açıklamalarında, "Sıcağın altında çalışıyoruz, ancak fasulye pek de para etmiyor, bundan dolayı şikayetçiyiz. Fasulye sezonu şimdi daha yeni başladı. Şuanda 2 buçuk 3 lira, ama biraz daha çoğaldığı zaman 1 liraya da satamıyoruz. Bu fiyat üzerinden gitse birazda olsa kazanıyoruz tabi. Nisan ayı geldiği zaman fasulye tohumunu ekiyoruz. 3-4 defa çabalıyoruz ve şimdi birinciyi topluyoruz" dedi.
Fasulye yetiştiricisi Mehmet Erol
ise, "İşler sıkıntılı geçiyor. Baştan ekip yetiştiresiye kadar bayağı zaman geçiyor. Her şey pahalı o yüzden bayağı sıkıntılı geçiyor. Fasulyenin bize maliyeti 1 buçuk 2 liraya mal oluyor. Fasulye şuanda 2-2 buçuk lira arasında ediyor. Bayağı ucuz yani şuanda. Tohumu 1 sefer ekiyoruz bir daha ekemiyoruz o da çürüyor bir daha ekemiyoruz" dedi.
Fasulye pazarında toptan alım yapan Recep Yetgin ise, konuyla ilgili açıklamalarında, "Fasulye piyasası bugünlerde çok güzel 3 lira civarlarında devam ediyor. Ürünlerimizde çok güzel inşallah pazarı da güzel olur. Vatandaşlarımız sofralarında 5-6 lira civarlarında fasulye yiyecekler. Çünkü nakliye ve vergi gibi maliyetler çok yüksek. Çiftçinin yetiştirme maliyeti 1 buçuk lira" dedi.
Pazarda fasulyenin fiyatı ise 3 ile 4 lira arasında değiştiğini belirten pazar esnafı, bu fiyatın altına düşmediği sürece kazançlarının olacağını belirtti.
Pazar esnafı Ali Yıldız
, "Şuanda toptan Ankara
haline gönderiyoruz ve 2 buçuk, 3 lira arasında fasulye fiyatı geçiyor. Bu fiyatlara satarsak para kazanıyoruz. Bu fiyatların altına düşerse para kazanamayız. Tarladan pazara çok zor şartlarda geliyor ama getiriyoruz" dedi.
Pazarda 4 kilo fasulye alan müşteri Abdullah da, "Fasulyeyi şuanda tezgahtan kilosunu 4 liradan aldım. Çiftçimiz 3 liradan satıyor. İnşallah böyle gitsin çiftçimiz kazansın. 3 kilo aldım, 4 liraya aldım kilosunu" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR