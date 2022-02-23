Akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan kamyonet paramparça oldu - Son Dakika

Akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan kamyonet paramparça oldu

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar- İzmir karayolunda kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonu levhalarına çarparak kaza yaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza Afyonkarahisar-İzmir karayolu 35. Kilometresi Güney Belgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Özkan Kapucu'nun kullandığı 37 ABR 884 plakalı kamyonet Sinanpaşa ilçesi Güney belgesine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan akar yakıt istasyonu totem ve fiyat levhasına çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Tahir Aydın olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü Özkan Tabucu (36)'da ağır yaralandı. Kaza yerine gelen ambulans ile Kapucu Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin tahkikat başlattı.