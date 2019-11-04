Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da feci kaza: 3'ü ağır 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da feci kaza: 3'ü ağır 5 yaralı

Afyonkarahisar'da feci kaza: 3'ü ağır 5 yaralı

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da feci kaza: 3'ü ağır 5 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.


Kaza, Afyonkarahisar- Isparta il yolunun 19. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Afyonkarahisar iline doğru seyir halinde bulunan Ramazan Aygördü yönetimindeki (21) 03 EE 410 plakalı otomobil, sürücünün tehlikeli virajın ardından direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Otomobilen ters döndüğü kazada, sürücü ile araçta bulunan Ali Aygördü (44), Nuriye Aygördü (42), Melahat Aygördü (19) ve Niyazi Aygördü (20) yaralandı. Yaralılardan 3'ünün ağır yaralı olduğu öğrenildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere sevk etti.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:09 Kaynak: İHA
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