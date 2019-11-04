Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da feci kazada yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da feci kazada yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da feci kazada yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afyonkarahisar'da feci kazada yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Kaza, Afyonkarahisar- Isparta il yolunun 19. kilometresinde bulunan Ağzıkara köyü mevkiinde saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Afyonkarahisar iline doğru seyir halinde bulunan Ramazan Aygördü yönetimindeki (21) 03 EE 410 plakalı otomobil, sürücünün tehlikeli virajı geçmesinin ardından direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüj üzerinde takla attı. Otomobilin ters döndüğü kazada, aynı aileden sürücü Ramazan Aygördü ile araçta bulunan babası Ali Aygördü (44), annesi Nuriye Aygördü (42), eşi Melahat Aygördü (19) ve kardeşi Niyazi Aygördü (20) yaralandı.


Yaralılardan 3'ünün ağır yaralı olduğu öğrenildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere sevk etti.


Yaralılardan Nuriye Aygördü ve Melahat Aygördü kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatlarını kaybetti.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, Şuhut'un Çakırözü köyünde yaşayan ailenin, Niyazi Aygördü'yü askerlik yapmak üzerine birliğine teslim etmek üzere yola çıktığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Şuhut, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Grup Merkez Hasar 13. yılını Antalya Clup Hotel Sera'da kutladı
Cenk Tosun'un yıkıldığı an! Andre Gomes'in ayağı kırıldı Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı Rusya'nın Suriye'deki S-300 ve S-400'lerini kapattığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 20:42:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da feci kazada yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]