Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu, 3 gözaltı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu, 3 gözaltı

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu, 3 gözaltı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM şube müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Kocaeli cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden ihraç astsubay R.K. ile doktor M.Ş.K. ve cezaevinde teknisyen olan H.Ç.'yi ikametlerine düzenlenen operasyonda yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:51 Kaynak: DHA
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