Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu, 3 gözaltı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu, 3 gözaltı
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AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:51 Kaynak: DHA
AFYONKARAHİSAR'da FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü KOM ve TEM şube müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Kocaeli cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden ihraç astsubay R.K. ile doktor M.Ş.K. ve cezaevinde teknisyen olan H.Ç.'yi ikametlerine düzenlenen operasyonda yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.
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