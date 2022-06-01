Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, özel okulda öğretmen olarak görev yapan N.B, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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