Afyonkarahisar'da FETÖ şüphelisi lise müdürü gözaltına alındı
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Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi Müdürü Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:22 Kaynak: AA
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi Müdürü Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Afyonkarahisar Süleyman Demirel Fen Lisesi Müdürü olarak görev yapan Ömer Y. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ekiplerce gözaltına alınan Ömer Y'nin Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.
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