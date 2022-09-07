FETÖ'den aranan ihraç öğretmen polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'den aranan ihraç öğretmen polis tarafından yakalandı

07.09.2022 16:32
FETÖ'den aranan ihraç öğretmen polis tarafından yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suçlamasıyla meslekten ihraç edilen ve 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan eski öğretmen polis operasyonuyla yakalandı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suçlamasıyla meslekten ihraç edilen ve 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan eski öğretmen polis operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yaparken 2016 yılında KHK ile ihraç olan, FETÖ/PDY Terör Örgütünün Milli Eğitim yapılanmasında yer alan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hükmü bulunan Y.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın izini süren İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı

İstihbarat Şube Müdürlüğümüz ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı kent merkezi Cumhuriyet mahallesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'den aranan ihraç öğretmen polis tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ'den aranan ihraç öğretmen polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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