Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı

01.04.2022 20:32
Afyonkarahisar'da firari 2 hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "nitelikli hırsızlık" suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.T. ile "uyuşturucu ve uyarı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan C.E'yi gözaltına aldı.

Firari 2 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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