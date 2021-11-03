Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü gardıropta saklanırken yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü gardıropta saklanırken yakalandı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü, saklandığı evinin gardırobunda yakaladı.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü, saklandığı evinin gardırobunda yakaladı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 2016 yılında işlem yapılan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hüküm bulunan Ü.K'nin bir evde saklandığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışmayla hükümlü, Maraşel Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evin yatak odasında bulunan gardıropta saklanırken gözaltına alındı. ByLock kullandığı belirtilen Ü.K, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.???????

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