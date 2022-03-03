Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü kadın yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü kadın yakalandı

03.03.2022 12:21
Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü kadın yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, 2016'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan hakkında işlem yapılan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Z'nin Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekiplerce adreste gözaltına alınan E.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü kadın yakalandı - Son Dakika


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