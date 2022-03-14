FETÖ'ye üye olma suçundan hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'ye üye olma suçundan hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

14.03.2022 11:58
FETÖ'ye üye olma suçundan hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Afyonkarahisar'da polis Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kadını yaptığı başarılı takiple yakaladı.

Afyonkarahisar'da polis Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kadını yaptığı başarılı takiple yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından yapıldı. FETÖ üye olma suçundan 2017 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem yapılan ve örgütün Milli Eğitim Müdürlüğü yapılanmasında bulunan, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rukiye Ç., Zafer Mahallesinde yapılan araştırma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Aynı zamanda örgütün haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı da olduğu öne sürülen Rukiye Ç., isimli kadın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Karahisar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'ye üye olma suçundan hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı - Son Dakika


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