Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'nin kent merkezinde olduğu bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.
Kaynak: AA
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