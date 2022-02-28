Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY üyeliğinden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2017'de Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan hakkında işlem yapılan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi Dinar ilçesinde yakaladı.

KHK ile kapatılan dershanede sözde "serrehber" olarak görev yaptığı ve örgütün mütevelli heyetinde yer aldığı belirtilen M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.