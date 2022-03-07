Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, 2016'da Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan işlem yapılan ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'yi Karaman Mahallesi'nde yakaladı.

Terör örgütünün mütevelli heyeti içinde sözde esnaf yapılanmasında da görev aldığı belirtilen M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.