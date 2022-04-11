Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

11.04.2022 14:45
Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, 2016'da Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "FETÖ'ye üye olmak" suçundan işlem yapılan ve 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E'yi Selçuklu Mahallesi'nde yakaladı.

Örgütün dershane yapılanması içerisinde sözde "serrehber" olarak görev yaptığı belirtilen A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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