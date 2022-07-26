Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

26.07.2022 11:55
Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar'da hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri kentte FETÖ firarilerine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2016'da "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen A.G'yi Veysel Karani Mahallesi'nde yakaladı.

Terör örgütünün mütevelli yapılanmasında yer aldığı öğrenilen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

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