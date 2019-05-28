Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar
'da, farklı suçlardan hakkında 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsmail Yılmaz
operasyonla yakalandı. Bolvadin
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Afyonkarahisar ve Tunceli
'deki adli makamlarca aranan, "tehdit", "silahla tehdit", "şantaj", "hırsızlık", "askeri kanuna muhalefet", "uyuşturucu bulundurmak" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi 20'nin üzerinde suçtan hakkında 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz'ın (22), ilçedeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Polis
ekipleri, teknik takibin ardından Aydınlar
Mahallesi'nde belirlenen adrese sabaha karşı düzenlediği operasyonda, evden kaçmaya çalışan Yılmaz'ı gözaltına aldı.
Hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.