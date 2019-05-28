Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

1 saat önce

Afyonkarahisar'da, farklı suçlardan hakkında 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsmail Yılmaz operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı, System.String[]
Afyonkarahisar'da, farklı suçlardan hakkında 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsmail Yılmaz operasyonla yakalandı.
Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar ve Tunceli'deki adli makamlarca aranan, "tehdit", "silahla tehdit", "şantaj", "hırsızlık", "askeri kanuna muhalefet", "uyuşturucu bulundurmak" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" gibi 20'nin üzerinde suçtan hakkında 26 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz'ın (22), ilçedeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.
Polis ekipleri, teknik takibin ardından Aydınlar Mahallesi'nde belirlenen adrese sabaha karşı düzenlediği operasyonda, evden kaçmaya çalışan Yılmaz'ı gözaltına aldı.
Hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:05 Kaynak: AA
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