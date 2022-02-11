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Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

11.02.2022 14:23
Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 12 yıl 20 ay 37 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar'da hakkında 12 yıl 20 ay 37 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

"Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık yapmak" suçundan 12 yıl 20 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E, gözaltına alındı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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