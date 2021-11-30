Afyonkarahisar'da fırıncılara 195 liraya un temin edilecek - Son Dakika

Afyonkarahisar Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Cengiz Üstün, kentteki fırıncı esnafına 195 liraya un temin edeceklerini belirtti.

Oda Başkanı Üstün, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, piyasada değişkenlik gösteren un fiyatlarıyla ilgili Afyonkarahisar'daki fabrikalarla görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Çalışmalarında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Afyonkarahisar Şube Müdürlüğünün de kendilerine destek verdiğini dile getiren Üstün, şöyle konuştu:

"Görüşmelerimiz ve aldığımız sözlere istinaden esnafımıza çuvalını en fazla 195 liraya un temin edeceğiz. Bunu da Afyonkarahisar ve Türkiye kamuoyuna duyuruyoruz. Şehrimizdeki bakkal esnaflarımız içinde belirli paketler halinde ucuz un tedarik etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu da önümüzdeki günlerde netleştirmiş olacağız."

Üstün ayrıca, kentte İl Ticaret Müdürlüğü ile TMO öncülüğünde denetimlerin başladığını belirterek Afyonkarahisar'daki bazı un fabrikalarının da ucuz un temini için kendilerine destek verdiğini ifade etti.