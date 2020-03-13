Afyonkarahisar'da fırsatçılığı müsaade yok - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da fırsatçılığı müsaade yok

6 saat önce

Korona virüsünün Türkiye'ye sıçradığının açıklanmasının ardından koruyucu ve dezenfektan ürünlerin fiyatlarında fahiş fiyat artışlarının yaşandığı iddiaları üzerine Afyonkarahisar Belediyesi zabıta ekipleri eczaneleri denetime başladı.

Afyonkarahisar'da fırsatçılığı müsaade yok, System.String[]

Korona virüsünün Türkiye'ye sıçradığının açıklanmasının ardından koruyucu ve dezenfektan ürünlerin fiyatlarında fahiş fiyat artışlarının yaşandığı iddiaları üzerine Afyonkarahisar Belediyesi zabıta ekipleri eczaneleri denetime başladı.


Dünyayı saran korona virisü çok sayıda can almaya başlamış uzmanlar ise vatandaşları dezenfektan ürünler ve maske kullanmaları konusunda uyarmıştı. Yapılan açıklamaların ardından küçük çaplı fiyat artışları gözlenmişti. Virüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasının ardından ise vatandaşların panik halinde dezenfektan ürün ve maske almak için eczanelere akın etmesinin ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın fahiş fiyat uygulamasına giden firmalar hakkında yasal işlem başlatılacağı açıklaması sonrasında Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkililerince il genelinde artan talepten dolayı maske ve dezenfekte ürünlerinde fiyat yükselten, eczane, medikal ve marketlere yönelik denetimler yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Türkiye, Zabıta, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:42 Kaynak: İHA
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