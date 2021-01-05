Afyonkarahisar'da fizik kurallarını sorgulatan kaza - Son Dakika

Afyonkarahisar'da fizik kurallarını sorgulatan kaza

05.01.2021 13:12
Afyonkarahisar'da fizik kurallarını sorgulatan kaza, System.String[]

Afyonkarahisar'da yokuş yukarı çıkmak isteyen sürücünün otomobili kaydırması sonucu kontrolden çıkan araç yaklaşık 10 metre yükseklikteki şarampolden okulun bahçesine yuvarlanmak üzereyken son anda durabildi.

Afyonkarahisar'da yokuş yukarı çıkmak isteyen sürücünün otomobili kaydırması sonucu kontrolden çıkan araç yaklaşık 10 metre yükseklikteki şarampolden okulun bahçesine yuvarlanmak üzereyken son anda durabildi. Kaza sonrası ortaya çıkan görüntü ise adeta fizik kurallarını sorgulattı.

Kaza, İstiklal mahallesi Doğan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Azize K., 03 HE 990 plakalı otomobili ile yokuş yukarı çıkarken yağmurlu yolda araç kaymaya başladı. Kontrolden çıkan otomobil Ekrem Yavuz Ortaokulu bahçe duvarının bulunduğu kısımda güçlükle durabildi. Otomobil sürücünün son anda yaptığı manevra ile 10 metre yükseklikteki şarampolden okul bahçesine yuvarlanmaktan kurtuldu. Kaza sonrası büyük bir şok yaşayan ve olayı yara almadan atlatan Azize K., çevredekilerin şaşkın bakışları altında araçtan güçlükle çıkabildi. Kaza sonrası bölgeye gelen polis ekipleri ise inceleme başlattı.

Kazanın ardından ortaya çıkan manzara ise adeta fizik kurallarını sorgulattı. - AFYONKARAHİSAR

İstiklal Mahallesi, Karahisar, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da fizik kurallarını sorgulatan kaza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çin'den son 16 yılın en büyük dolar hamlesi: Yuan 648 puan değer kazandı Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var Meteoroloji'nin 'Turuncu kod' uyarısına rağmen doğum gününü denizde kutladı Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi İstanbul'da 6 ilçede yapılacak 30 saatlik su kesintisi bu akşam 21.00 itibarıyla başlıyor Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş Hastane eczacısı, güvenli olmadığını düşündüğü için 500 dozdan fazla korona aşısını sabote etti
Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır         
13:02
Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi Körfez'de tarihi kucaklaşma! Katar Emiri'nin uçağı Suudi Arabistan'a indi         
12:34
Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi Ünlü sanatçı Emre Altuğ trafik kazası geçirdi         
12:26
Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi Prof. Dr. İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi         
12:11
Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık Son dakika! Bakan Pekcan: 2020'de ihracatta tarihi bir rekor kırdık         
11:49
İtalyan Benevento, Hataysporlu Gökhan Karadeniz'e talip oldu İtalyan Benevento, Hataysporlu Gökhan Karadeniz'e talip oldu         
11:07
Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı         
11:05
2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları 2020'de ne kadar alıyordu, 2021'de ne kadar alacak? İşte memur ve emeklinin zamlı maaş tutarları         
10:02
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
2 yıl önce akıl hastanesinde yatan İrem Derici'den ilginç çıkış: Pandemi uzarsa odamı ayırsınlar 2 yıl önce akıl hastanesinde yatan İrem Derici'den ilginç çıkış: Pandemi uzarsa odamı ayırsınlar         
08:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var         
08:30
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 13:21:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da fizik kurallarını sorgulatan kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei