Son dakika haber: Kavşakta 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber: Kavşakta 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

05.03.2021 21:51

Gelen son dakika haberlerine göre Kavşakta 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 5 kişi yaralandı Çarptığı aracın yan kısmına çıkarak durabildi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazası adeta fizik kurallarını sorgulatırken, kazaya karışan otomobillerden birisi çarptığı aracın yan kısmına...

Kavşakta 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Çarptığı aracın yan kısmına çıkarak durabildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazası adeta fizik kurallarını sorgulatırken, kazaya karışan otomobillerden birisi çarptığı aracın yan kısmına çıkarak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli-Afyonkarahisar karayolu Dört Yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samet B., yönetimindeki 03 FZ 181 plakalı hafif ticari araç ile Ahmet Ç., idaresindeki plakalı 45 TA 5745 otomobil İbrahim A.'nın kullandığı BG 485 AH yabancı plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü birbirine çarptı. Çarpışanın etkisi ile savrulan araçlardan Ahmet Ç.'nin kullandığı otomobil adeta fizik kurallarını sorgulatacak bir şekilde çarptığı yabancı plakalı aracın yan kısmına çıkarak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 araç sürücüsü ile Meryem A. ve İbrahim A., yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası karayolunda trafik bir süre kontrollü bir şekilde sağlanırken, yoldaki trafik araçların kaldırılması ile normale döndü.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Son dakika haber: Kavşakta 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber: Kavşakta 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber: Kavşakta 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber: Kavşakta 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber: Kavşakta 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Karahisar, Otomobil, Denizli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kavşakta 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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