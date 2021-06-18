Üye Girişi
AFYONKARAHİSAR - Frigya Bisiklet Festivali başladı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Frigya Bisiklet Festivali başladı

18.06.2021 12:12

Afyonkarahisar'da, Valilik, Belediye Başkanlığı ve Free Bisiklet Topluluğu iş birliğinde düzenlenen Frigya Bisiklet Festivali başladı.

Afyonkarahisar'da, Valilik, Belediye Başkanlığı ve Free Bisiklet Topluluğu iş birliğinde düzenlenen Frigya Bisiklet Festivali başladı.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Anıtpark önünde düzenlenen festival açılışında yaptığı konuşmada, spor şehri Afyonkarahisar'da büyük bir organizasyona imza atıldığını söyledi.

Etkinliğin Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel noktaların tanıtımına katkı sağlayacağını dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Hükümetimiz de son zamanlarda bisiklet kullanımı ve bisiklet sporunun gelişmesi için büyük çaba sarf ediyor. Afyonkarahisar'da da bunun için farkındalık oluşturuyoruz. Bugün bu organizasyonda bisikletlilerimiz, şehrimizin tarihi sokaklarını gezecekler. Ardından da Frigya bölgesine geçecekler. İnşallah, etkinlik Afyonkarahisar'ın tanıtımına ve sporun gelişmesine katkı sağlayacak."

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Afyonkarahisar'da her hafta çok güzel organizasyonların yapıldığını vurgulayarak, bugün de Türkiye'nin her yerinden gelen bisikletseverlerin kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezeceğini ifade etti.

Free Bisiklet Topluluğu Koordinatörü Birsen İnal de festivale Türkiye'nin her yerinden bisiklet tutkununun katıldığını belirterek, güzergah hakkında bilgi verdi.

"Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" felsefesiyle yola çıktıklarını dile getiren İnal, "Bisiklet tutkunları doğayı ve kendini sever, çevreyi korur. Bisiklet benzin yakmaz, ekonomiktir ve cebini korur. Ayrıca, Frigya bize göre dünyanın sekizinci harikasıdır. Bölgede çok güzel tarihi mekanlar bulunuyor. Arkadaşlarımızla Afyonkarahisar'daki Frigya'yı keşfetmeye geldik." dedi.

Manisa'dan festivale katılan bisiklet tutkunu Özlem Şahin de bu tür etkinliklerin Türkiye'nin her yerinde yapılması gerektiğini ve ülkede daha sağlıklı bir gençlik oluşacağına dikkati çekti.

Kocaeli'den festivale katılan bisiklet tutkunu Gökhan Tülügün ise her yıl benzer festivallere katıldığını belirterek, herkesi bisiklet kullanmaya davet etti.

Konuşmaların ardından alanda toplanan yaklaşık 250 bisikletli kent sokaklarında kısa bir tur attıktan sonra, İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'ne hareket etti.

Festival, pazar günü sona erecek.

AFYONKARAHİSAR - Frigya Bisiklet Festivali başladı
AFYONKARAHİSAR - Frigya Bisiklet Festivali başladı
AFYONKARAHİSAR - Frigya Bisiklet Festivali başladı
AFYONKARAHİSAR - Frigya Bisiklet Festivali başladı
AFYONKARAHİSAR - Frigya Bisiklet Festivali başladı
AFYONKARAHİSAR - Frigya Bisiklet Festivali başladı
AFYONKARAHİSAR - Frigya Bisiklet Festivali başladı
AFYONKARAHİSAR - Frigya Bisiklet Festivali başladı
AFYONKARAHİSAR - Frigya Bisiklet Festivali başladı

Belediye Başkanlığı, Bisiklet Festivali, Karahisar, Bisiklet, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor AFYONKARAHİSAR - Frigya Bisiklet Festivali başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak 14:38 A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek 14:19 Tuğba Ekinci kırmızı bikinili karesini paylaştı: Kadın dediğin hafif ele gelecek Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı 14:01 Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı
Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim 13:56 Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile anlaştı 13:23 Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile anlaştı Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar 13:04 Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor 12:20 Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı 11:52 Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı

Son Dakika Haberleri
14:40 Alman basını, "Rangnick ile anlaştık" diyen Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'i yalanladı
14:37 A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak
14:29 HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu
14:08 Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor
14:01 Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı
13:55 Sıla yeni yaşını İlker Kaleli'ye romantik sözlerle kutladı: 40 yıl seni bekledim
13:41 Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi
13:22 Fenerbahçe, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile anlaştı
13:11 Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti
13:04 Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar
Alman basını, Alman basını, "Rangnick ile anlaştık" diyen Galatasaray başkan adayı İbrahim Özdemir'i yalanladı         
14:40
HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu HDP il binasını saldırganının çantasında çantasından bıçak ve bir miktar para bulundu         
14:30
Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor Daha agresif ve hızlı yayılan varyant Moskova'yı ele geçirdi! Rusya'da durum git gide kötüleşiyor         
14:08
Türkiye'nin dış borcu açıklandı! 1 yıl içinde ödemesi gereken borç 190,4 milyar dolar Türkiye'nin dış borcu açıklandı! 1 yıl içinde ödemesi gereken borç 190,4 milyar dolar         
13:59
Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi         
13:42
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıldı! 575 bin dolarlık sahte çek almış Oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıldı! 575 bin dolarlık sahte çek almış         
12:36
Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz         
12:02
İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek         
11:41
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
Taşa Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi         
10:33
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor         
10:17
Bomba iddia: Ebru Gündeş'le konuşan Kaan Yıldırım, Hadise ile ayrıldı Bomba iddia: Ebru Gündeş'le konuşan Kaan Yıldırım, Hadise ile ayrıldı         
10:04
Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi         
09:14
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım         
07:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 14:50:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AFYONKARAHİSAR - Frigya Bisiklet Festivali başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement