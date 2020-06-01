Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada yapılan cinsel içerikli paylaşımlarla ilgili çalışma başlattı.

Sosyal medyada paylaşılan telefon numarasını teknik takibe alan ekipler, ilçedeki bir otelde 500 lira karşılığında fuhuş yaptırıldığını tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, Gülden B, Meryem K, Adile D, Serkan K. ve Gökhan K, cep telefonlarına el konularak "fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.