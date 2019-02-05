Afyonkarahisar'da Fuhuş Operasyonu
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 6 kişiden, 2'si tutuklandı.
Afyonkarahisar
'ın Bolvadin
ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 6 kişiden, 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye
Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Kadir D'nin (41) binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından yabancı uyruklu 4 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Adliye'ye sevk edilen diğer şüpheliler Kadir D. ile Sevil T, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:02 Kaynak: AA
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