Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Fuhuş Operasyonu

Afyonkarahisar'da Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 6 kişiden, 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'da Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 6 kişiden, 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Kadir D'nin (41) binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından yabancı uyruklu 4 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Adliye'ye sevk edilen diğer şüpheliler Kadir D. ile Sevil T, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:02 Kaynak: AA

Bolvadin, Afyon, Güncel
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