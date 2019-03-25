Afyonkarahisar'da Fuhuş Operasyonu

Afyonkarahisar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesindeki termal otel, pansiyon ve villalar ile otellerde fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu kadınlara yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda, Irak uyruklu H.A, (38) A.H, (17) N.H., (17) ve D.A. (17) isimli kadınlar yakalandı.



Yakalanan kadınlardan H.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 kadın ise yaşları küçük olması sebebiyle serbest bırakıldı.



Serbest bırakılan 3 yabancı uyruklu kadının, Afyonkarahisar Göç İdaresine teslim edildiği bildirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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