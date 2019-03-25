Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Fuhuş Operasyonu

Afyonkarahisar'da Fuhuş Operasyonu

9 dakika önce

Afyonkarahisar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar'da Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Afyonkarahisar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesindeki termal otel, pansiyon ve villalar ile otellerde fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu kadınlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Irak uyruklu H.A, (38) A.H, (17) N.H., (17) ve D.A. (17) isimli kadınlar yakalandı.

Yakalanan kadınlardan H.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 kadın ise yaşları küçük olması sebebiyle serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan 3 yabancı uyruklu kadının, Afyonkarahisar Göç İdaresine teslim edildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:50 Kaynak: AA

Jandarma, Afyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşın Gözü Önünde Çörek Otu Yağı Üretip Kilosunu 90 Liraya Satıyor Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Pasaportsuz Seyahat İçin Toplantılar Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 12:59:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Fuhuş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]