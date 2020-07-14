Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu

Afyonkarahisar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde "fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temini" yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese yaptığı operasyonda 2'si yabancı uyruklu 5 şüpheliyi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 1'i adli kontrol şartlı olmak üzere 2 kişi serbest bırakıldı.

Öte yandan yabancı uyruklu 2 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 22:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu - Son Dakika
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