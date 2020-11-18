Afyonkarahisar'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Erenler Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda T.T. isimli bir kadına yer ve müşteri temin ettiği öne sürülen K.L'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen K.L. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu - Son Dakika