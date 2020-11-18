Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu - Son Dakika

Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda T.T. isimli bir kadına yer ve müşteri temin ettiği öne sürülen K.L'yi gözaltına aldı.

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