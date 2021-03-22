Afyonkarahisar'da "Gastro Park Günleri" yapılacak - Son Dakika

Gastronomi kentleri Gaziantep ile Hatay'ın yöresel lezzetleri, 24-28 Mart'ta "Gastro Park Günleri"nde Afyonkarahisarlılarla buluşacak.

Kentteki bir restoranda, Gazişehir İnsani Yardımlaşma Derneği öncülüğünde Afyonkarahisar Fuar Alanı'nda yapılacak etkinlikle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Organizasyon sorumlusu Ekrem Doğan, burada yaptığı açıklamada, Gastro Park Günleri'nin 5 gün boyunca şölen havasında geçeceğini söyledi.

Etkinlikte 80 stantta yer alacağını dile getiren Doğan, "Bu sürede salgın koşullarına uygun bir şekilde hareket ederek Gaziantep ve Hatay'ın bütün ürünlerini Afyonkarahisarlılarla buluşturacağız. Bunun yanında sıra geceleri etkinliklerimiz olacak. Baklava, künefe, kebap çeşitleri ve yöresel ürünlerin yer alacağı 5 gün sürecek organizasyonumuza Afyonkarahisar halkını davet ediyoruz." ifadesini kullandı.