Afyonkarahisar'da Gastronomi Konağı açıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri ile mutfak kültürünü tüm yönleriyle aktaracak olan Gastronomi Konağı, Vali Gökmen Çiçek'in katıldığı törenle açıldı.

Burmalı Mahallesi'nde Benlioğlu Konağı olarak bilinen bin 150 metrekare alana sahip, 16 odalı tarihi yapı restore edilerek Gastronomi Konağı'na dönüştürüldü. Afyonkarahisar'ın geçmişten bugüne mutfak kültürünü yansıtan, her bir odasının tarihsel ve kültürel değerlerle isimlendirildiği Gastronomi Konağı Vali Gökmen Çiçek, İkmal ve Garnizon Komutanı Vekili Albay Özgür Büyüköztürk, protokol üyeleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla hizmete açıldı.

açılışta konuşan ve Afyonkarahisar'ın her alanda iddialı bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Çiçek, "Basamakları birer birer çıkmıyoruz, basamakları ikişer ikişer, üçer üçer, dörder dörder çıkıyoruz. Her alanda hiçbir alanı boş bırakmadan bütün kurumlarımız el ele büyük bir seferberlik içerisinde bu şehri marka şehir yapmak için canla başla çalışıyoruz. Her alanda varlığımızı gösteriyoruz, her yerde varız" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR