Afyonkarahisar'da "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 'Gaziantep Tanıtım Günleri' etkinliği - Son Dakika

Afyonkarahisar'da "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliği

6 saat önce

Afyonkarahisar'da düzenlenen "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliğinde, şehrin birbirinden farklı lezzetleri ve kent kültürü tanıtılıyor.

Afyonkarahisar'da

Afyonkarahisar'da düzenlenen "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliğinde, şehrin birbirinden farklı lezzetleri ve kent kültürü tanıtılıyor.

Fuar alanındaki etkinlikte, Gaziantep'in yöresel lezzetlerinin yanı sıra baklava, salça, baharat ve kuru yemiş ile bakır ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Özaygut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'daki tanıtım günlerine her iki şehrin belediye başkanlarının büyük destek verdiğini söyledi.

Gastronomi şehri Gaziantep'in damak tatlarının, 5 gün boyunca Afyonkarahisar'da stantlarda sergileneceğini dile getiren Aygut, şunları kaydetti:

"Tanıtım günlerimizde, ziyaretçilerimiz yöresel lezzetlerimiz arasında yer alan baklava, içli köfte, kebabı ve baharatlarını birebir görebilirler. Kısaca, burada Gaziantep, yaşanıyor. Biz, Gaziantep'e gidemeyen Afyonkarahisarlıları, bu tanıtım günü etkinliklerimize bekliyoruz. Pazar gününe kadar açık olan Gaziantep tanıtım günlerimizde, güzel aktivitelerimiz de olacak. Bu sürede Gaziantep'i yaşamak ve görmek isteyenleri buraya davet ediyoruz."

-"Afyonkarahisar'da bu lezzeti bulmak zor"

Baklava ustası Süleyman Yalçınkaya ise Gaziantep baklavasını ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını belirterek, "Afyonkarahisarlılar, bu baklavayı tattıklarında çok şaşıracaklar. Çünkü, Afyonkarahisar'da bu lezzeti bulmak zor. Biz de memleketimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Özellikle, stantlarımızda midye baklavamız, şöbiyetimiz ve Antep fıstıklı çeşitlerimiz hepsi burada var." dedi.

Baharatçı Mehmet Bıyıklı da tanıtım günlerinde Gaziantep'in meşhur baharatlarının, salçalarının, zeytinyağlarının ve turşularının tadılabileceğini ifade etti.

Nurettin Durur ise Türkiye'de Gaziantep mutfağının herkesin dilinde olduğunu ve bu eşsiz lezzetleri Afyonkarahisar'a tanıtmaya geldiklerini anlattı.

Stantları ziyaret eden Afyonkarahisarlı Nuri Bal da tanıtım günleri etkinliğini görsel olarak çok beğendiğini, ürünlerin çok doğal ve naturel olmasından dolayı gönül rahatlığıyla alış veriş yaptıklarını söyledi.

Öte yandan Gazinantep Tanıtım Günleri etkinliği, 23 Şubat'a kadar devam edecek.

Gaziantep, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:30 Kaynak: AA
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