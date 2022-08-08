Kanlar içinde girdiği apartmanda tüm kapıları çalıp "beni kurtarın" diye bağıran şahıs ortalığı ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Kanlar içinde girdiği apartmanda tüm kapıları çalıp "beni kurtarın" diye bağıran şahıs ortalığı ayağa kaldırdı

08.08.2022 10:37

Afyonkarahisar'da gece yarısı kan revan içinde kalan bir şahıs, saat 03.00 civarında girdiği apartmanda tüm zilleri çalıp "beni kurtarın" diyerek bağırdı. Mahalle sakinleri tarafından apartmanın çatısından indirilen şahıs gözaltına alınırken, akli dengesinin de yerinde olmadığı ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da saat 03.00 sıralarında bir şahıs TOKİ evlerindeki bir apartmanın kazan dairesinden içeri girdi. Şahıs daha sonra apartmandaki tüm dairelerin ziline basarak "Kapıyı açın, beni öldürecekler" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine apartman sakinleri kapıyı açmazken, diğer bloklardaki vatandaşlarda apartmana toplandı.

"BENİ KURTARIN"

Polis ekiplerinin de bölgeye intikal etmesi sonucu polis ve vatandaşlar esrarengiz bir şekilde kapıları çalan ve "beni kurtarın" diye bağıran şahsı aramaya başladı. Apartmanın her yerinde kan izlerini gören vatandaşlar daha da tedirgin oldu. Daha sonra şahıs aparmanın çatısına çıkarak kendisini öldürmeye gelen kişilerin olduğunu ve aşağıya atlayacağını söyledi.

KENDİ KENDİNİ BIÇAKLADI

Bir süre sonra vatandaşlar çatıdaki şahsı aşağı indirmeye çalışırken apartman içerisinde kovalamaca yaşandı. Polis ve vatandaşlar tarafından apartmanın bodrum katında yakalanan şahıs ardından gözaltına alındı. Kendini vücuduna çeşitli yerlerinden bıçaklayarak zarar veren şahıs olay yerine gelen ambulans ile ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın isminin Tuncay olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
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Virajı alamayan traktör devrildi, 1 yaralı Virajı alamayan traktör devrildi, 1 yaralı Kanlar içinde girdiği aparmandaki dairelerin zillerine basıp 'beni kurtarın' diye bağırdı Kanlar içinde girdiği aparmandaki dairelerin zillerine basıp 'beni kurtarın' diye bağırdı
Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kanlar içinde girdiği apartmanda tüm kapıları çalıp 'beni kurtarın' diye bağıran şahıs ortalığı ayağa kaldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanlar içinde girdiği apartmanda tüm kapıları çalıp "beni kurtarın" diye bağıran şahıs ortalığı ayağa kaldırdı - Son Dakika
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